Lalo España destaca atractivos turísticos de Coahuila con María Sama

El actor y comediante Eduardo "Lalo" España recorrió el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, y diversos puntos de la región Centro y Carbonífera del estado de Coahuila, como parte del programa "Viaja con María Sama", que se realiza con el objetivo de dar proyección nacional e internacional a los atractivos turísticos de la entidad. La visita se concretó gracias a la promoción realizada por la OCV durante el pasado tianguis turístico, en el que se dio a conocer la oferta turística y atractivos de la región que generaron interés en la creadora de contenido. El también productor y conductor recorrió diferentes puntos de la región como las Dunas de Yeso, el río Mezquites, las Playitas y la vinícola Tierra María, donde destacó la riqueza natural, cultural y gastronómica de la región. "Estoy maravillado y agradecido con los grandes rincones que tenemos en el país, en particular con lo que pude disfrutar ayer en Cuatro Ciénegas, el contraste del desierto con las dunas de yeso, las playitas, la laguna, son momentos que yo llamo para ´parar el carro´, para detenernos del acelere cotidiano y disfrutar lo que nos ofrece este país". Este tipo de proyectos tienen como objetivo mostrar, a través de la cercanía de las figuras públicas, la belleza de México y fomentar el turismo interno y externo. "Hay que hacer todo para que la gente sepa que en nuestro país tenemos todo, que en Coahuila, en Monclova, en Piedras Negras, en la Carbonífera, hay paraísos que merecen conocerse", así lo indicó. María Sama, productora del proyecto, señaló que desde hace 4 años se inició el recorrido por los diferentes puntos del país, con el objetivo de que la gente se enamore de los destinos que visitan y que se dan a conocer a través del canal. "Queremos que la gente se enamore de los destinos que visitamos, que conozca qué empacan, qué comen, qué les gusta hacer y, sobre todo, que quieran vivir esas mismas experiencias y que conozcan". Durante su estancia, Lalo España también conoció parte de la historia de la región, como el legado del matrimonio Pape, fundadores de Altos Hornos de México, una anécdota que lo conmovió. "Es una historia digna de un libro. Como turistas aprendemos muchísimo. Hay tantos rincones por descubrir que a veces la gente estereotipa, y no saben la riqueza que hay en cada lugar", dijo. Además de resaltar el potencial turístico, el actor expresó su deseo de regresar a la región con su espectáculo. "Me encanta hacer reír a la gente, me encanta el norte, y este tipo de espacios son perfectos para sembrar lo positivo, lo alegre, lo constructivo. Estoy feliz de ser parte de este programa".