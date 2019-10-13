Lamenta Alcalde recorte de recursos

El alcalde Alfredo Paredes López mencionó que sería bueno regresara a los municipios el recurso del Ramo 23, sin embargo comentó que Andrés Manuel López Obrador tiene una forma de gobernar y si hay coordinación habrá buenos resultados.

Dicho recurso se quitó desde el año pasado, pero alcaldes de varios municipios en el país, buscan que regrese, el alcalde dijo que el Gobierno Federal tiene muchos ahorros pero es para los programas sociales que trae ya no hay más recursos.

“Él presidente trae una forma de gobernar, nosotros involucrando a sociedad civil y cámaras lograremos que esto no se detenga, esa es la solución, lo único que yo pediría es que adultos mayores, madres solteras y familias con alguna necesidad no se queden afuera de los programas”, comentó.

Aseguró que como municipio trabajarían en contrarrestar el tema con obras, infraestructura para hacer un balance y que ciudadanos tengan una mejor calidad de vida.

Hay muchas necesidades en las colonias pero hay muchas personas registradas en los programas, faltan otros tantos, en Desarrollo Social están haciendo padrones, además el alcalde Alfredo Paredes comentó que se hacen las gestiones con el delegado y están seguros que ingresarán para que no se queden fuera de los programas que mejoran la calidad de vida.