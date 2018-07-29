Lamentan asesinato del ‘Azteca’

Ernesto Misael Montoya Vera de 30 años, era padre de dos pequeños, muy conocido por su entrega al deporte, le gustaba patinar y era un buen jugador en la Liga de Futbol Americano en la Selección Monclova donde portaba el número 23.

Sus vecinos y amigos no pueden creer aún lo que pasó, a “Azteca”, así le decían, seguramente por un tatuaje del calendario Azteca que Ernesto tenía desde hace tiempo en la espalda.

La noche del viernes lo asesinaron en la colonia Praderas, la versión es que fueron cuatro sujetos encapuchados los que lo acribillaron, vecinos aseguran que solo fue un hombre que llegó a pie, lo atacó por la espalda y después huyó, creen que posiblemente lo confundieron.

Sus hijos son una niña y un niño, eran su más grande amor, los vecinos fueron testigos de ello, vieron la forma en que él se dirigía a sus hijos, cómo los trataba y los cuidaba.

Su grande pasión eran los dos deportes, allí hizo grandes amigos que hoy lloran su muerte y que se despiden de él a través de su página de Facebook, indignados por lo que le ocurrió.

Pertenecía a la Liga de Futbol Americano en la Selección Monclova donde portaba el número 23.

Los vecinos hablan de él, dicen que siempre fue un buen vecino, noble y

muy atento, vivía solo, frente a su domicilio vivía la madre de sus hijos, con quien

a pesar de estar separados tenían una buena relación, incluso su expareja y el padre de ella, son los que lo trasladaron a urgencias en la Clínica 7 del IMSS con la esperanza de salvarle la vida, pero todo fue en vano.