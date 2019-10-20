Lamentan muerte de bailarines

La comunidad del baile está viviendo una gran pérdida tras el accidente en el que perdieron la vida Antonio Ramos y Alexis Reyes, integrantes de Ballet NXS de Monclova, estarán siendo velados en Funerales Martínez y en la Capilla Sección 288 respectivamente, mientras su amigo Ángel Sandoval se encuentra hospitalizado en la Clínica 7 del IMSS.

Fue en la mañana del domingo cuando los tres jóvenes circulaban a exceso de velocidad sobre la avenida Las Torres con dirección al sur de la ciudad, perdieron el control y se estrellaron contra un camión de pasajeros quedando prensados Antonio Ramos y Alexis Reyes, mientras que Ángel Sandoval fue trasladado al Seguro Social.

Alexis Reyes perdió la vida junto a su compañero.

La noticia se dio a conocer de forma rápida y el Ballet NSX al que pertenecían, escribió en su página de Facebook lo siguiente: “Ayer los vi, fueron sus últimas risas, su último baile mis hermanos, nunca habíamos pasado por algo así en 10 años, el día de hoy les daré una pésima noticia, en la mañana aproximadamente 6:30 hubo un accidente donde fallecieron dos de nuestros compañeros que son Antonio Ramos y Alexis Reyes”.

“Fuimos unos de los primeros en saber, ya di informes a sus familiares, los velarán en la Capilla 288, nuestro compañero Ángel Sandoval está en la Clínica 7 del Seguro Social, mi más sentido pésame compañeros, amigos y familiares, hoy más que nunca debemos estar unidos como familia”.

Sus amigos, Alejandro Saucedo y Fernando Gutiérrez fueron los que reconocieron los cuerpos y se encontraban en la funeraria esperando sus pertenencias. El encargado del ballet señaló que es una mala y lamentable noticia después de una noche de éxito, desconoce que andaban haciendo a esas horas ya que siempre se les dijo a todos que regresaran a sus casas temprano y pensaran en sus papás y personas que los esperan.

Antonio era estudiante de la Universidad INSUNTE quienes a través de sus redes sociales expresaron sus condolencias por la pérdida de su alumno.

Ángel Sandoval se encuentra hospitalizado en la Clínica 7 del Seguro Social.

Por su parte, Yaratzy González novia de Antonio no puede con su pérdida y le pide que abra sus ojos y regrese con ella, también se despidió de él mediante redes sociales.

“Mi amor hermoso, ayer tu último día conmigo, no sabes de verdad cuanto te voy a extrañar, justo hoy que cumplíamos nuestros 6 meses, eres el amor de vida mi amor y lo sabes bien, tantos planes que teníamos juntos y siempre quisiste lo mejor para mí. Tantas risas, besos, abrazos, eres mi todo y lo seguirás siendo siempre, nunca nadie va a ocupar tu lugar en mi corazón mi vida, me duele en el alma que no me despedí de ti, pero seguiré sonriendo como tú querías que lo hiciera siempre, te amo por siempre mi amor”.

El incidente provocó que las personas dieran palabras de aliento a los familiares y amigos, así como a pedir oraciones para Ángel quien está hospitalizado en estos momentos. Todos hablaban muy bien de Antonio y Alexis, algunos pedían a sus compañeros de baile que tuvieran mayor cuidado cuando regresen del trabajo y que se haga conciencia sobre los cuidados al manejar de los adolescentes.