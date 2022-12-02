Lamentan pelea de Ahmsa y Gobierno

“Es una lástima la confrontación que tiene Altos Hornos de México con el Gobierno Federal, lo cual solo perjudica a los monclovenses”, señala el presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Monclova.

Luis Zamudio Miechielsen Director General AHMSA y subsidiarias, dio a conocer en un comunicado de prensa, los ataques que ha vivido por parte de la Comisión Federal de Electricidad los cuales han provocado daños económicos y de infraestructura tanto en la acerera como sus empresas filiales.

Al respecto, el presidente de la cámara Arturo Valdez Pérez externó que ya es lamentable la confrontación que tiene el gobierno federal con la empresa que genera más empleos en la región centro y resto de Coahuila.

“Lo que debe hacer la empresa es sentarse a negociar, todo es cuestión de platicar, pero cuando no hay interés de hacerlo, no se podría solucionar el problema, los dueños deben de acercarse a la comisión y llegar a un buen acuerdo”.

Señaló que la empresa acerera ha sido muy golpeada y es por eso que su propietario, debería acercarse a las autoridades para de una vez por todas, arreglar las diferencias que se tiene con la federación.

“Es una empresa muy emblemática para nosotros los monclovenses, la verdad es que nosotros somos quienes la estamos llevando en este pleito, esto solo nos genera decremento en las ventas, nosotros como comerciantes”