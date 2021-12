Lamentan realicen abortos en el Amparo

Gerardo Martínez/La Voz.- El Dirigente del Frente Cardenista lamentó la apertura del Hospital General “Amparo Pape de Benavides” para realizar abortos, al señalar que eso atenta en contra de la vida y de las familias, además que esto puede incrementar la demanda de este servicio por parte de los jóvenes.

Mario Garza Pérez, señaló que el Hospital General se convertirá en un centro en el que se realizan infanticidios, al momento de llevar a cabo estos procesos en el que se interrumpe el embarazo. Y es que durante esta semana, las autoridades de la Secretaría de Salud señalaron que el hospital ya cuenta con permisos para realizar abortos, tal y como lo establece el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Nosotros realmente vemos que en lugar de un Centro de Salud, se va a convertir en un Centro de Infanticidios, donde nosotros no estamos de acuerdo con el aborto, sobre todo porque realmente hay métodos con los que se puede evitar llegar hasta este punto”, así lo indicó.

Señaló que hay muchas formas que los jóvenes pueden prevenir un embarazo, los cuales se deben fomentar, y en caso de que se dé, tienen alternativas como la adopción, que dan una oportunidad al bebé.

El representante del Frente Cardenista comentó que están conscientes del derecho de las personas de decidir sobre su cuerpo, pero no con un aborto, así mismo están de acuerdo con la interrupción del embarazo, pero sólo cuando son productos de una violación o que ponen en riesgo la salud de la madre, pero no el que puedan recurrir a este método sólo porque no desean tener un hijo.

Indicó que la apertura del nosocomio a realizar esta práctica, incrementará la demanda del servicio por parte de los jóvenes y esto también ocasionará que los jóvenes no se protejan al momento de tener relaciones.

Señaló que es importante que los padres de familia concienticen a sus hijos del cuidado que deben tener al momento de sostener relaciones, sobre los métodos anticonceptivos y sobre la responsabilidad en caso de que se dé un embarazo.