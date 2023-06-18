Lanzan ‘Mexicocolectivo’

Representantes de grupos, organizaciones, miembros de la sociedad civil, maestros, médicos, estudiantes, deportistas, políticos, estudiantes, padres de familia, empresarios y una gran cantidad de representantes de la comunidad participaron en el lanzamiento de “Mexicolectivo”, organización que busca escuchar todas las voces, propuestas e ideas y de esa forma mejorar la vida de todos.

Eva Müller Monzón dijo que la reacción de la población de 22 estados donde se ha presentado este proyecto ha sido muy positiva, lo que los llena de muchas responsabilidad para hacer crecer este proyecto que será de beneficio para la comunidad.

Expositores de todos los sectores realizaron ponencias con temas importantes como son el fortalecimiento de la economía local y el crecimiento de la economía de la ciudad, la cual se logra con el esfuerzo de quienes son de Monclova y buscan un beneficio para Monclova.

1 / 2 Eva Müller trajo esta propuesta a Monclova, la cual ya se encuentra funcionando de manera excelente en 22 estados de la república. 2 / 2 En el arranque se expusieron una gran cantidad de temas sociales, económicos, deportivos, educativos, de protección animal entre otros. ❮❯

Otro de los temas importantes fue el expuesto por Ana Laura Marques de fundación Milma, quien mencionó que el ciudad y protección de los animales es muy importante por lo que la comunidad debe de apoyar a las organizaciones estilizando sus mascotas y evitando que cada vez sea más común ver un animal enfermo y sufriendo hambre en la calle, siendo empático con los animales.

Por su parte María Berenice Castellanos Mares, dijo que es importante brindar espacio de crecimiento y desarrollo a las personas con discapacidad, pues es necesario que existan áreas de oportunidad para quienes no ven, no escuchan, no pueden caminar o no pueden por alguna discapacidad moverse de manera libre, ya que todos tienen el derecho de estudiar, trabajar y buscar una mejor calidad de vida.

También se habló del tema del empleo, donde se dio a conocer que el desempleo en el país es de un 3.5%, índice que muestra que en México el desempleo es mucho menor que en países desarrollados, pero es ahí donde inicia la problemática de la realidad que se vive día a día, ya que la población económicamente activa es de 60 millones de mexicanos, de los cuales un tercio percibe menos de 1 salario mínimo, por lo que viven en condiciones críticas.

Fenómenos como el porcentaje de la población que trabaja en empleos basados en mano de obra barata, además de que existe una gran cantidad de personas que no pagan impuestos, por lo que no tiene un fondo de ahorro para un futuro.

Manuel de Jesús Landeros, presidente de la liga nacional de profesionistas dijo que sin valores no hay sociedad, resaltando que se tiene que volver al punto de partida por que la sociedad y la familia no pueden subsistir sin valores, ya que en el país se han trastocado los valores que beneficiaran a la comunidad.

En este lanzamiento se expusieron una gran cantidad de temas de importancia colectiva, expuestas por personalidades como Jacobo Pastor García, Rolando Villarreal, Catalina Calderón, Alejandro Williamson y Said Martínez entre muchos otros.