Lanzarán UOE campaña ´Si no votas no te quejes´

En un esfuerzo por fomentar la participación ciudadana en el proceso electoral, la Unión de Organismos Empresariales (UOE) lanzará su programa de concientización "Si no votas no te quejes", tiene como objetivo principal instar a la población a ejercer su derecho al voto de manera informada y reflexiva.

El presidente de la UOE, Marco Antonio Ramón mencionó que las cámaras empresariales ya se están reuniendo con los candidatos a las alcaldías, a las diputaciones federales como a la senaduría con el fin de que los escuchen.

Además, el voto no solo es un deber cívico, sino también una herramienta fundamental para impulsar el progreso y la justicia en la región centro, donde las personas tienen que reconocer la importancia de la participación activa en los procesos democráticos.

"Ya platicamos con los socios de las diferentes cámaras para promocionar el voto siempre que sea un voto analítico y bien pensado, escuchar la plataforma de los candidatos y sobre eso, emitir nuestro voto".

Marco Antonio Ramón señaló que lo que están pidiendo son temas económicos para la región centro ya que hoy por hoy hay faltante de empresas que vayan a fortalecer y generar las divisas que no hay. "Solo tenemos las promesas que se nos va a ayudar pero no se ha hecho absolutamente nada"

"Si no votas no te quejes" no solo busca incentivar la participación en las urnas, sino también promover una cultura de responsabilidad cívica y compromiso democrático. La Unión de Organismos Empresariales invitó a la población a sumarse a la iniciativa, próximamente estarán en los principales cruceros.