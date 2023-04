Lapidan autos en la "Curva del Diablo"

De nueva cuenta, menores de edad dañaron automóviles sobre la "curva del diablo" del libramiento Carlos Salinas de Gortari, mientras que usuarios reportan actos similares en otros sectores de Monclova.

Mediante redes sociales se denunció el hecho para que la población que circula sobre el libramiento tome sus precauciones y a su vez, elementos de Seguridad Pública puedan hacer acto de presencia para detener a los responsables de dañar las unidades, que hasta el momento no han dado la cara ni pagado ni un centavo por la reparación.

La persona afectada señaló que fue el domingo 2 de abril alrededor de las 8:30 de la noche, que circulaba desde Monclova sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari y en la conocida "curva del diablo", le aventaron un peñasco a la camioneta, dañando el vidrio del parabrisas el cual presenta dos hundimientos.

"Gracias a Dios no se me descontroló, me pare más adelante por seguridad y luego me regresé sobre el libramiento, busqué a las personas en las calles vecinas a la curva, calle por calle, domicilio por domicilio, preguntando si alguien había visto algo".

Fueron unas personas de una casa de alto los que presenciaron la agresión, gracias a que viven frente a la curva, los que informaron que eran 3 jóvenes vestidos de negro los que aventaron la piedra, pero a pesar de buscarlos, no los pudieron encontrar por la colonia.

Señalan que toda la curva estaba llena de riscos y piedras, prueba de que los menores de edad ya tenían rato aventando rocas a los automovilistas y aunque para ellos pudiera ser un acto divertido o de ocio, puede ocasionar un terrible accidente.

"Ojalá que hagan caso y que los demás extremen precauciones en ese sitio ya que debido a eso se han ocasionado tantos choques fatales".

Finalmente pido el apoyo de Seguridad Pública Municipal para que realicen más rondines en dicho sector y de igual forma, en otras partes de la ciudad donde también suceden este tipo de actos por parte de los adolescentes.