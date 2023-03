"Las mujeres si podemos"

En el marco del Día Internacional de la Mujer, La Comisión de Empresarias de la Coparmex, celebró el panel "Retos y Adversidades" con la presencia de destacadas emprendedoras que compartieron sus experiencias de éxito profesional y familiar.

Presidió el evento Arely Guerra presidenta de Mujeres Empresarias Coparmex Monclova, y asistieron como panelistas Laila Lourdes Kamar Gómez presidenta del Grupo Industrial Kamar, Nancy Prieto Martínez gerente de calidad GIMSA y ganadora del premio Kaena 2022, Lydia Alejandra Guerra Flores presidenta Colegio de Notarios delegación Monclova y como moderadora, Hylda Ríso Vizcaíno.

El evento se realizó en las instalaciones de la Biblioteca Pape al que asistieron mujeres con diversos cargos a nivel regional, socias de Coparmex y también hombres de sectores que conocieron los Retos y Adversidades que estas mujeres de éxito han pasado en su vida profesional para alcanzar la excelencia y un trato igualitario en sus empresas.

Al hacer uso de la palabra, Laila Kamar Gómez externó que en México la paridad de género es un principio constitucional que debe respetarse en todos los roles que la mujer desempeñe.

Esta equidad debe comenzar en la casa, y seguir en las escuelas para replicarse en el ámbito profesional.

"Hay un gran avance y representación de la mujer en todos los ámbitos, creo que debemos seguir trabajando para demostrar que merecemos un trato igualitario en todos los ámbitos sociales".

Comentó que en Monclova hay pocas mujeres representando a grupos industriales, pero en otras ciudades esta tendencia va a la alza, lo que refleja que las mujeres si pueden asumir este tipo de retos.

Detalló que una de las adversidades al empezar a dirigir al grupo industrial que su papá fundó, fue la mentalidad de que solo los hombres podían dirigir empresas por ser un ambiente masculino y que las mujeres solo debían dedicarse a la familia.

"Yo vengo a darles esperanza, soy un ejemplo de cambio, sin importar la disciplina de mis empresas, queda demostrado que mujeres que estamos comprometidas, preparadas y que si trabajamos en equipo, podemos lograr puestos de liderazgo y en posiciones de gran influencia".

Señaló que es importante la igualdad de derechos, eso va hacer una sociedad más democrática, educada y justa.

Por su parte, Nancy Prieto Martínez gerente de calidad GIMSA opinó que se tiene un reto importante en todas las empresas de Grupo Industrial Monclova (GIMSA), locales y nacionales. En el caso de Santa Catarina, entró siendo la única mujer en operaciones.

"Cuando llegue no habían zapatos de nuestro número, decían que eran un llaverito por el calzado, no había pantalones ni uniforme, y me dieron uniforme de hombre porque no estaban acostumbrados. Era la única mujer en toda la planta, imagínense el reto en un lugar donde debía haber más mujeres al ser la metrópoli"

Relató que empezó a contratar chicas y jóvenes recién egresados, siendo la base la actitud de las personas, ya que es lo que más cuenta y las habilidades como el conocimiento, la empresa las proporcionará con el día a día,

"Actualmente en GIMSA de Monclova ya somos 4 mujeres empezando con nuestra gerente de planta, ya tenemos la primera mujer como supervisora en la planta de hidratadora y quien comenzó en el área de intendencia, pero pidió la oportunidad de trabajar y ascender y se la dimos"

Externó que hay que romper el tabú de que la mujer no puede estar entre la cal cuando pueden hacer las cosas mejor que los hombres.

"El reto es romper el paradigma, fomentar que mujeres podemos estar en la industria, estamos para abrir la esa puerta y trazar ese camino para nuestra hija, hermana o sobrina, hay oportunidad y hay que creer en nosotras mismas"

Lydia Alejandra Guerra Flores presidenta Colegio de Notarios delegación Monclova, consideró que un punto importante es la empatía hacia los demás, ya que muchas mujeres no tienen esa oportunidad e incluso no tuvieron una educación o un desarrollo social oportuno.

"Desde nuestra posición podemos serlo con las demás, apoyarse entre las mismas mujeres y no atacarse. Cuando se habla de los techos de cristal, hay mujeres que ya lo han sobrepasado pero es nuestra responsabilidad el traernos a las demás mujeres"

Así mismo, Arely Guerra presidenta de Mujeres Empresarias Coparmex dijo que para poder avanzar la mujer tiene que empezar por una misma, reconocerse para que otras personas también lo hagan.

"Hay que reconocernos nuestros talentos, habilidades y aptitudes, es el nivel más básico y elemental, como mujeres hay que conocer nuestras fortalezas para saber dónde ir y forjar nuestro camino"

Externó que hay mujeres talentosas pero no se sienten de esa forma, sobre todo no hay que envidiar a otra mujer porque cada una es diferente en fortalezas y habilidades, lo importante es hacer enlace con las compañeras de campo ya que se "hace más ruido juntas que en solitario".