Laza Ecoparque una nueva página

La administración actual del Ecoparque Monclova lanzó una nueva página oficial en redes sociales, luego de que la exdirectora Hilda Rivera se aferró a tener el control de la cuenta original denominada "Ecoparque Monclova", con más de 46 mil seguidores y a generar confusión entre los ciudadanos y visitantes.

El actual director del Ecoparque, Ricardo Rodríguez Rocha, informó que, pese a los intentos por recuperar la página, no fue posible hacerlo debido a que sigue bajo el control de la exdirectora que no asimila que su gestión ha terminado.

"Cuando Dios y el alcalde decidan que debo retirarme, yo entrego la página sin ningún problema. No hay por qué aferrarse a algo que no es de uno, todo en esta vida es pasajero", indicó.

"No pudimos rescatar la página. Incluso supe que la amiga Hilda Rivera publicó algunas cosas ahí el día que subimos información en la nueva página. Yo creo que es una falta de madurez, porque uno está de paso, y cuando se acaba el período se entrega y ya, no pasa nada", comentó.

Ante esta situación, se decidió crear una nueva página bajo el nombre "Ecoparque Monclova Oficial", a la cual la dirección del parque invita a toda la ciudadanía a seguir para mantenerse informados sobre actividades, eventos y servicios.

"Yo no tengo problema en entregar la página el día que me retiro, aunque la haya creado yo, incluso si me cobran por ello, lo pago de forma personal. Pero es importante entender que estos cargos son temporales, y uno debe dar paso a los que siguen", agregó el director.

Reconoció que la nueva página aún se encuentra en proceso de mejora, pero celebró que ya cuenta con casi mil seguidores, y que el equipo está trabajando para fortalecer la comunicación institucional.

"Estamos haciendo nuestros pininos, puliendo detalles con asesoría profesional, pero lo importante es que ya está creado y funcionando", señaló.

Finalmente, el director reiteró que la única página oficial es "Ecoparque Monclova Oficial", y pidió a la ciudadanía no dejarse confundir por publicaciones en cuentas que no representan a la administración actual del parque.