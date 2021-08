Le desean buen viaje a estudiante monclovense que viajará a Rusia

Luis Santiago Dávila Montemayor es el

estudiante

de la Universidad Politécnica de Monclova Frontera que viajara a la Universidad en

Rusia

el próximo 23 de agosto para continuar con su preparación académica por medio de un curso de ingeniería aeroespacial, el cual fue elegido de entre una gran cantidad de jóvenes de todo el estado gracias a sus conocimientos, experiencia y excelente desempeño académico.

Santiago es hijo de Rocío Sotomayor y Luis Dávila y fue elegido para hacer un curso en Rusia, siendo el primer paso el tomar un curso en línea ofrecido por la universidad, para después recibir la oportunidad de desarrollarse en el transcurso de dicho curso y de acuerdo a sus resultados ser acreedores a esta beca.

Mencionó que dedicándole tiempo y estudio, se logró tener la mejor calificación después de concluir este curso, ya que desde hace mucho tiempo tenía la ilusión de salir al extranjero a reforzar sus conocimientos y en esta ocasión lo logró.

Comentó que este curso de ingeniería aeroespacial de satélites y nano satélites es parte de los conocimientos que debe contar para reforzar su carrera de ingeniería en Tecnología de Manufacturas.

El joven mencionó que la UPMF siempre ha brindado oportunidades locales e internacionales, sin embargo esta es la primera ocasión en que el viaje es a un país lejano, lo cual lo tiene muy ilusionado, pues es un estudiante de alto rendimiento.

"Al principio no me calló el 20, pero nunca lo dude, me visualice en Rusia y ya estoy por irme el próximo 23 de agosto, hemos avanzado mucho desde un inició y hoy estoy preparado incluso con el idioma ruso, por lo que estoy feliz y muy emocionado".

Luis Santiago Dávila dijo que él se ve en el extranjero incrementando sus conocimientos e incluso trabajando en otro país, para el crecimiento de sus conocimientos y en un futuro en el ámbito laboral, ya que existen jóvenes muy preparados, pero no siempre existen oportunidad en alcance de la mano, por lo que tuvo en claro que solo preparándose se puede salir adelante.

Indicó que es de vital importancia que los jóvenes se preparen y regresen a México para ayudar al país a salir adelante, ya que existen muchas personas muy preparadas que se quedan en el extranjero en lugar de venir a México y seguir compartiendo lo aprendido en otros países.