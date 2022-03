Le hace tocamientos en puente peatonal

En el marco del Día Internacional de la Mujer, una joven monclovense denunció la falta de seguridad en los puentes peatonales del río Monclova, pues vivió una mala experiencia y llena de miedo captó al hombre que cometió un acto inmoral al golpear su glúteo.

Teresita N, es una usuaria de Facebook que denunció la arbitrariedad con la intención de que se haga algo en esta parte de la ciudad donde se necesita mayor vigilancia.

"Amigos el día de hoy iba caminando hacia mi trabajo y al cruzar el puente que está en el río pase al lado de este señor el cual me dio una nalgada y siguió atrás de mí acosándome, la gente que me conoce sabe lo nerviosa que soy y obviamente no supe qué hacer, entré en pánico, aunque no se necesita ser muy nervioso para no saber qué hacer en este tipo de situaciones", señaló en su publicación.

Dijo que afortunadamente alguien estaba esperando a que pasara a salvo el puente y en ese momento pasó un taxista el cual rápidamente la auxilió pero al ver que se acercó a alguien, el hombre huyó.

Ella hizo su publicación a fin de que sí alguien lo ve cerca de la colonia Rivera o Del Río, tengan muchísimo cuidado, mencionó que la da mucho coraje que ya ni en el día puedan estar seguras y las mujeres tengan que estar cuidando de ese tipo de seres tan desagradables.

"Cuídense mucho a donde quieran que vayan y siempre traten de que alguien los acompañe, aún así sea la una de la tarde", comentó.