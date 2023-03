Le hackean a mujer cuenta de HSBC

Hackean cuenta de usuaria de HSBC en Monclova, le autorizan un préstamo de 300 mil pesos y al mismo tiempo se realizan dos retiros de 90 mil pesos cada uno, solicitud que ella no realizo.

Diana Laura Silva Trujillo le fue notificada vía telefónica que su cuenta móvil estaba siendo utilizado por una tercera persona, y quien estaba realizando movimientos en su cuenta y aplicación, sin embargo, le ayudarían para resolverlo y en un futuro no ser afectada en alguna sustracción o mal uso de su dinero.

Confiada valido movimientos que no reconocía, y a través de banca móvil le generaron una contraseña, verifico que no existiera algún movimiento, posteriormente le validan un código para reconocimiento de voz.

"Me pasan al sistema de reconocimiento de voz, todo el sistema tal cual, como lo maneja HSBC, total yo no desconfié, me marcan el martes y seguimos usando pruebas, y yo con un saldo en mi cuenta lo retiré, me pasan nombre y teléfono de una persona que supuestamente estaba usando mi cuenta, enseguida me llega una notificación por una transacción de 90 mil pesos, minutos después otra de 90 mil pesos, me explican que es parte de la cuenta que estaban usando me voy de inmediato al banco" mencionó.

En la sucursal bancaria le explican que se solicitó un préstamo de 300 mil pesos y que ya había retirado más de 180 mil pesos, al explicar que ella no lo requirió y mucho menos lo saco le bloquean las cuentas en el Banco.

Posteriormente busco interponer la denuncia correspondiente en el Ministerio Publico, pero le dieron cita para el próximo jueves, así mismo buscara una entrevista con el gerente del Banco y llevar su caso hasta la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros) efectivo para la protección y defensa de los intereses y derechos de los usuarios ante las instituciones financieras.