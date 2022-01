Le imputan deuda de 28 mil pesos

De nueva cuenta la tienda Elektra presionó a una ciudadana del municipio de Frontera para que hiciera un convenio de pago para cumplir con el pago de una deuda no reconocida por más de 28 mil pesos, deuda que supuestamente se adquirió hace más de 13 años y que hasta ahora se entregaron las intimidaciones y "exhortos" de pago con amenazas de embargo.

Juana Esmeralda Hernández dijo que hace un año aproximadamente personal del área de crédito y cobranza de la tienda Elektra comenzó a realizar visitas a su domicilio para exigirle el pago de un supuesto préstamos que se había adquirido a nombre de su hijo y del cual la tienda no tenía comprobantes físicos ni firmas con que sustentar la deuda, por lo que acudieron a la tienda y pudieron comprobar que no se debía la cantidad señalada.

Tiempo después regresaron los encargados de cobranza para darle a conocer que se adeudaba una lavadora que se había adquirido hace más de 13 años y que no se había pagado, sin embargo, una vez más se demostró que la lavadora había sido devuelta a la tienda por desperfectos, por lo que de nueva cuenta se sostuvo que la afectada no tenia deuda con la tienda.

Hace unos meses recibió la visita de un despacho jurídico el cual con amenazas le informaron que contaba con una deuda con la tienda, ahora por la compra de un dvd hace un par de años, así como la adquisición de una tarjeta que su bien no fue utilizada, causó gastos, situación que provocó que la señora Juanita interpusiera una denuncia ante la CODUCEF por cargos no reconocidos y compras no realizadas.

Dijo que luego de esta situación, le siguieron enviando notificaciones de embargo y fue el día de ayer que el personal de la tienda le dio a conocer que para pactar el cierre de la cuenta tenia que pagar una cantidad superior a los 11 mil pesos, de los cuales se daría de enganche 2 mil pesos para después pagar mil 500 pesos de manera semanal hasta concluir con la deuda.

La afectada dijo que es injusto esta situación, aunque accederá a realizar el convenio, pues lo único que quiere es que dejen de acosarla con mensajes por medio de telefonía celular, así como entrega de notificaciones y citatorios continuos a su hogar, así como ordenes de embargo que ni siquiera le corresponden, pues el supuesto crédito fue adquirido a nombre de su hijo, el cual tampoco realizó las compras mencionadas.

"Solo les digo a las personas que no adquieran créditos y si les ofrecen una tarjeta no la acepten, aunque no la usen, pues ella tendrá que pagar un dinero que no debe y que ni siquiera esta en una cuenta a su nombre".