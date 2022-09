Le niegan atención en el Seguro Social

MONCLOVA., COAH.- Sin importarle el estado en que se encuentra el paciente, médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social negaron la atención a un paciente de 76 años con demencia cardio bascular y necrosis de pie quien había sido citado el pasado sábado 17 de septiembre para la realización de un estudio de ultrasonido dupler, el cual no le realizaron porque simplemente el encargo del estudio no estaba en su área de trabajo y se negaron a mandarlo llamar.

Fue la señora Juanita Chapa Aguilera quien visiblemente molesta denunció la apatía de las autoridades médicas del nosocomio, quienes, sin importar la inmovilidad del paciente, le negaron la atención recalcándole que cuando tuvieran tiempo le harían el examen e invitándolos a abandonar el lugar y regresar otro día.

"No es justo lo que nos hacen, mi papá está en cama y para moverlo tenemos que hacerlo con extremo cuidado pues su pie está necrosado por falta de circulación y cualquier movimiento puede provocar la ruptura de la piel o de los vasos sanguíneos poniéndolo en gran riesgo, sin embargo, esto parece no importarle al director de la clínica quien nos dijo que nos retiráramos y le hiciéramos como quisiéramos, pues no había quien le hiciera el estudio a mi padre aún cuando contaba con cita".

Dijo que, debido a esta situación, su padre el señor Elizandro Chapa Aguilera, perdió la cita también con el angiólogo, quien le dijo que sin el estudio no lo podía atender, por lo que le cambió la cita al mes de diciembre, aun cuando el padecimiento de su padre requiere atención inmediata.

La afectada dijo que aunado a esto en la farmacia, pero de la clínica 84 a su mamá van ya varias ocasiones que le entregan el medicamento incompleto, aprovechando que ella tiene problemas de vista y audición, lo cual causa molestia pues les hacen dar más vueltas para poder surtir la totalidad de la receta,

"Pedimos a los directivos del IMSS se pongan la mano en el corazón y piensen más en sus pacientes, pues a lo mejor ellos tienen dinero y carro para trasladarse, pero muchos derechohabientes no y el perder una cita es de gran preocupación porque implica mayor gasto, molestias al mover a los enfermos e incluso los ponen en riesgo debido a esta situación".