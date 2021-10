Le niegan vacuna a joven con hidrocefalia

Niegan vacuna contra el Covid-19 a una joven con hidrocefalia y otra enfermedad, aunque tiene 31 años tiene el peso y cuerpo de una niña de 12 años de edad, los Servidores de la Nación la han rechazado en los anteriores procesos de vacunación, por lo que su mamá Ema Sandoval buscará interponer un amparo.

Alejandra Sandoval padece mielomeningocele, es un defecto del tubo neural en el cual los huesos de la columna no se forman totalmente, y también tiene hidrocefalia, es la acumulación de líquido dentro de las cavidades profundas del cerebro.

Acudieron al Hospital Amparo Pape de Benavides la mañana de ayer, el cual es sede de la vacunación para adolescentes de 12 a 17 años de edad con su primera dosis del laboratorio Pfizer, pero al igual que en los otros procesos, las rechazaron.

Fue atendida por el director Ángel Cruz García quien le dijo que si podían vacunarla, pero los servidores y el general le dijeron que no podría ser.

"Traigo carta de su doctor, ya hablaron con su pediatra, con el director del hospital y no hay razón para vacunarla. En la vacunación de 30 a 39 años de edad nos dijeron que no por su peso, también nos rechazaron ahí, aunque hablé ante la Cuarta Jurisdicción Sanitaria y el Seguro Social, nadie me da una respuesta".

Señaló, los Servidores de la Nación como los soldados del Ejército Mexicano se han portado groseros y déspotas con ellas.

"Me voy a ir con un amparo y abogado porque nadie sabe nada, todo el mundo me trata como si fuera una tonta cuando tengo 31 años atendiéndola y viendo sus necesidades, me he topado con muchas personas de ese tipo que no entienden razones y les falta criterio".