Le niegan vacuna porque no iban sus papás

Padres de familia denunciaron falta de criterio en el segundo día de vacunación a jóvenes de 15 a 17 años de edad en Monclova, los encargados rechazaron vacunar a dos adolescentes por la edad y otra por que la acompañaba su abuelita en lugar de sus papás.

María de Jesús Mendoza Villa denunció que los Servidores de la Nación le negaron vacunar a su nieta María José Vázquez Mendoza de 17 años, aunque comprobó que era su familiar y tutora desde hace años, los encargados no tuvieron criterio y la regresaron.

"Me dijeron que debía llevar una tutoría oficial es decir tener un documento de un juzgado pero yo tengo mi identificación de elector y otros papeles, solo con ella tuve problema ya que otra nieta si pudo pasar".

Señaló, aunque ella no hubiera llevado un papel tiene derecho como ciudadanos a recibir los servicios de salud y estar protegidos contra el Covid-19.

"Ella está incurriendo en un delito al no permitirle a mi nieta que la vacunen"

Así mismo, la señora Concepción denunció la falta de criterio por parte de los encargados ya que no quisieron vacunar a la joven Marla porque cumplirá 18 años este 15 de diciembre.

"Antes no quisieron vacunarla porque no había cumplido los 18 años de edad aunque si saco su registro en la página y ahora, no quieren vacunarla porque está a punto de cumplirlos. Ella no quiere la vacuna pero la hemos obligado porque es lo más saludable, pero en ambas ocasiones la rechazaron".