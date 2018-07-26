Le ponen ritmo a Pape y Madero

Por más de 40 años, la familia Martínez se ha dedicado al oficio de organillero, lo que les ha permitido recorrer las plazas del país difundiendo nuestra cultura.

La mañana de ayer, la monotonía del tráfico en bulevar Pape y Madero se vio interrumpida por dos hombres vestidos en color beige con un sombrero de palma, uno de ellos cargando un organillo.

Las notas musicales sobresalieron de entre el ruido de los motores, compartiendo melodías como Cielito Lindo, así como Historia de un Amor.

Originarios de la Ciudad de México, Néstor Martínez y su amigo Francisco Esquivel, llegaron el pasado martes a Monclova para conocer la ciudad, especialmente para trabajar y tratar de conseguir un poco más de recursos para su familia.

Estos instrumentos originarios de Alemania, se han convertido en un referente obligado del siglo pasado en el centro de nuestro país.

Mientras uno toca el organillo, otro pasa por los automovilistas esperando una moneda que les permitirá mantener su estancia en la ciudad.

Estos instrumentos originarios de Alemania se han convertido en un referente obligado del siglo pasado en el centro de nuestro país.

Néstor Martínez, comentó que es organillero por herencia, pues su abuelo se dedicaba a este oficio desde hace muchos años atrás, incluso es propietario de seis instrumentos como este y la mayoría se distribuye en la Ciudad de México en el Zócalo, la Lagunilla, Tepito, entre otros sitios.

Señaló que en la adolescencia ya no quiso estudiar, es por ello que su abuelo le enseñó este oficio pensando en que tuviera una forma de salir adelante pero sobre todo para que la tradición continuara.

La vestimenta en color beige tiene un significado pues, debe ser en tributo a los dorados de Villa, un sombrero similar al de elementos de la Policía pero debido a las altas temperaturas en Monclova prefirieron cambiarla.

Dijo que la mayoría de los integrantes de su familia se dedican a este oficio pero no todos salen de la ciudad, pues se sufre mucho, no conocen los lugares a donde van y es complicado por la inseguridad, el clima, entre otras cosas.

Son diferentes tipos de organillos, entre ellos el armonipam, así como cuarenta y cuatro que tienen diferente tipo de canciones como revolucionarias o melodías que cantaba el ídolo de México, Pedro Infante.

El organillero comentó que lo que ganan no solo es para mantener a su familia sino también para mantener el instrumento pues es bastante costoso su cuidado, del que solo dos personas están capacitadas.

Martínez comentó que es la primera vez que están en Monclova probando suerte para ver el recibimiento que le da la ciudadanía, si resulta redituable para ellos y contemplar la posibilidad de regresar.

“Hay personas que no nos conocen, incluso ayer nos topamos un señor que en el rojo se acercó y nos pidió que le vendiéramos una nieve”, relató.

De igual forma, comentó que hasta la vestimenta en color beige tiene un significado, pues debe ser en tributo a los dorados de Villa, un sombrero similar al de elementos de la Policía pero debido a las altas temperaturas en Monclova prefirieron cambiarla.

Además deben traer un “changuito” de peluche por representación al simio que hace muchos años pedía el dinero, mientras el organillero tocaba el instrumento.

Los organilleros plantean quedarse unos días en Monclova, antes de seguir su camino.

Por más de 40 años, los integrantes de la familia Martínez se han dedicado a ser organilleros logrando un medio no solamente para salir adelante sino también fomentar esta cultura.