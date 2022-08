Le quitan hijos a madre adicta

Fortina de Jesús Ovando Reyes es una abuelita desesperada por no poder ver a sus nietos desde hace 10 días pues los resguardó la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia luego de que la madre de los pequeños anduviera drogada.

Doña Fortina es habitante de la colonia Diana Laura donde ocurrieron los hechos, llorando comentó que una patrulla llegó a su domicilio, dicen que los niños andaban afuera pero la abuelita dice que no es así, que los niños estaban adentro con su hija quien estaba dormida.

El problema fue que encontraron un foco a su hija quien estaba drogada, cuando todavía no se retiraba Seguridad Pública llegó la abuela le dijeron que su hija San Juanita Saucedo estaba muy drogada y que por eso se llevarían a los niños, Armando y Victoria de 4 y 5años de edad.

"Ando de tras de ellos, les hecho mucho de menos, siempre han estado conmigo desde chiquititos, siempre, no me dejan ni verlos, ha sido muy difícil y me dicen que a mí no me toca, por favor ayúdenme a sacar a mis niños", comentó.

Señaló que su hija anda perdida en las drogas, desde que se llevaron a los niños, no la ha vuelto a ver, dijo que ella ha hecho todo por sus nietos, mencionó que estos días han sido de intenso sufrimiento.

"Por favor denme una oportunidad, dénmelos, yo me haré cargo, los niños tienen papá pero está trabajando en Monterrey, no puede venir porque tiene mucho trabajo, soy la única que los ve", dijo.