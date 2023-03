Le quitan pensión y no sabe por qué

Baldemar Montano Hernández de 61 años de edad denunció la falta de apoyo federal que le fue retirado desde el pasado año 2021. Señaló que se registro desde el año 2020 para ser uno de los beneficiarios de los apoyos, y al año siguiente cobró su primer pago, posteriormente se suspendió su pago.

Aun cuando se informó por autoridades federales que el pago solo se realizaría para personas con discapacidad en edades de 0 a 29 años, Baldemar Montano fue engañado por integrantes del Bienestar en Monclova.

"Me dijeron que tenía que tener comprobantes en el CRIT, como pude mi familia me ayudo a reunir los requisitos y me llegó la tarjeta del Bienestar pero nunca he logrado cobrar" señaló.

Baldemar de 61 años de edad y quien se encuentra postrado en una silla de ruedas, platico para Periódico la Voz que a la edad de 50 años sufrió de mala circulación en las piernas por lo que se le amputo primera una pierna y en seguida la otra extremidad.

"Haz de cuenta que vivo solo, nadie me apoya, les molesta que luche por los apoyos"

Así mismo cuestiono que se le designara un rango más alto a la ex delegada en la región centro Claudia Garza del Toro.

"Si aquí en Monclova, no vio ni resolvió los problemas de su gente, la premian con un puesto en el estado" finalizó.