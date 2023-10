Le roba hija tarjeta del Bienestar

MONCLOVA; COAH.-Virginia Macías de 89 años de edad interpuso una denuncia ante la agencia del Ministerio Público además de solicitar ayuda para que la asesoren y pueda recuperar la tarjeta del Bienestar debido a que su hija está cobrando el dinero de su apoyo y no le otorga nada a su madre.

“Ella es la que lo cobra y se lo gasta, lo que quiero es que me la devuelva, por eso estoy aquí con las autoridades para que me apoyen”

“Voy a cumplir 90 años, ese dinero me serviría mucho porque compro pañales y compro leche, yo lo que quiero es que me devuelva la tarjeta es mía, ella me dice que no la trae pero si la cobra” mencionó.