Le urge a AHMSA un cambio

“No se puede continuar así en la región centro”, externó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y dijo que Altos Hornos de México necesita un cambio desde hace más de una década.

Eugenio Williamson Yribarren, presidente de la cámara empresarial indicó que el tema de Altos Hornos de México ya es un problema social fuerte, explicó que la planta fue comprada en los noventa y la suspensión de pagos fue poco después, es decir, no se ha generado bonanza a la región centro.

“Se empezó a hacer una cultura de decir que AHMSA no había pagado facturas y por ende, las empresas no tenían dinero para pagar por los servicios. Como Iniciativa Privada exigimos que se maneje como tal, como una empresa que pague sus servicios como a proveedores con todo lo que implica ser un empresario responsable”.

El pasado fin de semana, el enlace con el gobierno federal Ricardo Mejía Berdeja señaló que si la empresa se queda como está, con la misma presidencia del Consejo de Administración, nadie va a querer invertir en ella, sin embargo, no se tuvo comunicación o diálogo con las cámaras empresariales.

“Si hubiera más empresas en la región centro que supliera los empleos que acapara la siderúrgica y los servicios que se pudieran ofrecer a otras empresas, entonces no habría problema pero en este caso es una empresa muy grande que requiere de la participación de todos”, dijo el empresario constructor.