Leía Biblia y lo mataron a tubazos

FRONTERA., COAH.-Justicia es lo que piden familiares del señor Efrén Silva Elizondo, quien fuera cruelmente asesinado por Carlos, mejor conocido como el “Tabasqueño”, quien en un ataque de ira y al encontrarse completamente drogado, arremetió a golpes contra Efrén, quien no pudo defenderse, perdiendo la vida a causa de los múltiples golpes que le fueron provocados por un tubo de metal.

Fue su exesposa Carmen Guerrero Torres y su padre Miguel Palacios Suárez, quienes explicaron que fue en punto de las 4:00 de la tarde cuando Efrén se encontraba viendo la televisión, después se puso a leer la biblia, en ese momento su padre se metió a bañar y minutos después escuchó los gritos de una vecina quien desesperadamente pedía que lo soltaran.

Sus hijos Elí, Efrén y Ervey, aseguraron que aunque su padre solo trabajaba de manera eventual, no era una mala persona y lo veían algunas veces a la semana.

Triste, su padre quien es expolicía municipal y actual guardia del corralón, dijo que salió del baño y escuchó que su vecino de nombre Polo salió en auxilio de su hijo, quién estaba cruelmente masacrando a su hijo, quien yacía en el piso de la calle bañado en un charco de sangre y por quien nada pudo hacer.

“Cuando salí de bañar me di cuenta que el “tabasqueño” ya me lo había desgraciado, lo golpeó en varias ocasiones con un tubo y se fue caminando con un bote de resistol 5000 en la mano, es un drogadicto, un delincuente que solo llegó a mi casa para matar a mi hijo, queremos que las autoridades actúen y no lo dejen salir, ya que no mató a un perro, agradezco a los elementos de Seguridad Pública quienes actuaron de forma rápida y lo detuvieron sobre la plaza de la lagunita”.

Palacios Suárez dijo que fueron sus vecinos quienes de manera voluntaria acudieron a la Fiscalía a declarar, ya que a él no le fue permitido por no haber sido testigo presencial de los hechos, toda vez que se encontraba duchándose cuando sucedió el homicidio.

-ÉL NO ESTÁ LOCO, ES UN DELINCUENTE-

Por su parte, la señora Carmen Guerrero exesposa del finado, exigió a las autoridades el castigar a Carlos, mejor conocido como el “Tabasqueño”, a quien solo habían visto un par de ocasiones, pues al vivir cerca de las vías del tren, una gran cantidad de personas pasan por los domicilios pidiendo apoyo, es por eso que cree que riñeron tanto Efraín como el Tabasqueño.

“En ocasiones los hondureños o gente de otros estados bajan de los trenes y piden de comer en las casas cercanas, sin embargo no todos son respetuosos, en ocasiones quieren ingresar a los domicilios sin permiso, causando problemas constantemente”.

Dijo que es necesario que las autoridades lo juzguen de manera correcta, ya que Carlos el “tabasqueño” quiere hacerse pasar como enfermo mental, lo cual es mentira, ya que es drogadicto, pero habla bien e incluso se dirige dialogando con las personas.

“No queremos que lo vayan a soltar, hemos visto en redes sociales que quieren hacerlo pasar como una persona que padece de sus facultades mentales, lo cual es una mentira, tengo entendido que mi esposo no tenía ninguna relación con él y ni siquiera lo conocía, por lo que exigimos justicia para que este caso se esclarezca, pues es el padre de mis hijos a quien mataron sin ninguna justificación.

“Ojala las autoridades actúen conforme a la ley, existen testigos que ya fueron a declara, por ello esperamos que no lo dejen salir, mis hijos Jesús Elí, Jesús Efrén y Jesús Ervey se quedaron sin su padre, solo porque este tipo así lo decidió por lo que exigiremos a las autoridades que sea castigado y encarcelado como el asesino que es”. Concluyó.-