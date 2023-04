Les niegan pensión

MONCLOVA, COAHUILA.-Pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron por el desacuerdo que les causa el que medicina del trabajo no los califique como merecedores de la incapacidad parcial permanente, asegurando que padecen problemas de salud derivados del trabajo que realizaban.

Antonio Martínez Alvarado dijo que el área de medicina del trabajo no les ha autorizado que les otorguen la pensión ya que los califica como no merecedores, argumentado que sus problemas de salud son por la edad o por sus padecimientos crónicos y no por el trabajo que desempeñaron.

El presidente de los Derechos Humanos ONG dijo que esta manifestación se realizará en el exterior de las oficinas del IMSS durante toda la semana, en relación a que no les otorgan lo que por ley les corresponde, por lo que exigen que el delegado Leopoldo Santillán los atienda de forma directa y de respuesta a sus peticiones.

"Nuestros diagnósticos no son aceptados por medicina del trabajo aun cuando ameritan pensión por disminución orgánica funcional, ellos se niegan a otorgarnos la Pensión por Incapacidad Parcial Permanente la cual aseguran les está siendo negada de forma premeditada por la encargad de pensiones Karla Palafox, por lo que acudirán a Saltillo y realizarán una huelga de hambre para que atiendan su solicitud".

Martínez Alvarado dijo que con la negativa se violenta el artículo 108 constitucional relacionado con actos y omisiones que cometen en el IMSS, por lo que exige que se entregue la pensión que por ley les corresponde y que el delegado los atienda de forma inmediata en Saltillo.

Son aproximadamente 20 personas que reclaman el beneficio y aseguran que la negativa llega sin sustento legal y basado en leyes ficticias, por lo que piden no se justifique la evasiva de otorgarles este beneficio que por ley les corresponde.