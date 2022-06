Les piden ahora sí modernizarse

El Alcalde Mario Dávila indicó que su compromiso con los monclovenses es la modernización del transporte, misma que logrará en su período de tres años, al mismo tiempo que advirtió a los transportistas que no podrán aplicar la nueva tarifa de 10 y 13 pesos hasta en tanto firmen el convenio con la autoridad para mejorar el servicio.

Una vez que terminó la junta de cabildo, el Presidente Municipal fue muy claro al asegurar que sí habrá modernización y que no pueden negarse los concesionarios y los choferes a buscar alternativas de compra de nuevas unidades.

"Estamos buscando la forma de aprehender con otros municipios que en poco tiempo lograron modernizarse, tal es el caso de Aguascalientes y Querétaro, iremos para allá con algún regidor, para poder analizar sus estrategias y seleccionar las acciones que aquí puedan aplicarse", explicó.

Asimismo, destacó que el cabildo propone la creación del Consejo Municipal del Transporte conformado por Autoridades, concesionarios y usuarios para tomar las mejores decisiones referente al tema.

El Presidente Municipal dijo estar consciente de que se tienen 25 o 30 años que se busca la modernización del transporte en Monclova y que no se ha resuelto, "este es mi compromiso de mi administración en 3 años porque no pienso más allá de este período, y no antes primero Dios siga hasta terminar".

Consideró el jefe de la comuna que podría ser mañana miércoles o a más tardar el jueves cuando se firme el convenio con transportistas, luego que hay que estructurarlo y será revisado por cada uno de los regidores y síndicos.

Entre los acuerdos más próximos deberán ser que los choferes cumplan con mantener en buen estado las condiciones físico-mecánica de la unidad y brindar un buen servicio al usuario en general, especialmente a adultos mayores.