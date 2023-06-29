Levanta huelga de hambre obrero de AHMSA.

La madrugada de este jueves el trabajador de Altos Hornos de Mexico Saúl Martínez Sánchez levantó huelga de hambre que había instalado en el punto mejor conocido como Ave Fénix en exigencia del pago de sus prestaciones.

El día miércoles había cumplido una semana de permanecer en este punto bebiendo solamente agua e hidratantes, presumiblemente decidió retirarse a las 2 de la madrugada de este jueves por falta de apoyo de sus compañeros.

Cabe recordar que Saúl Martínez Sánchez de 54 años de edad, tiene un total de 36 años siendo trabajador del área de laminadora en caliente, desde el pasado 21 de julio inició una huelga en ayuno, una lucha en la que renuncia a cualquier alimento para reivindicar el cumplimiento de sus prestaciones