Libera MP a culpable de accidente

MONCLOVA; COAH.-Agentes del Ministerio Público cometen arbitrariedades, ocultan expedientes y realizan cobros indebidos. Afectado por un choque automovilístico se encuentra atado de manos, al no contar con el apoyo de los que se dicen "autoridades" pues hace algunas semanas el vehículo responsable del accidente lo liberaron de las grúas y ahora no se tiene conocimiento del presunto responsable y no existe quien responda de los daños que ascienden a los 250 mil pesos.

El pasado 9 de julio en avenida Las Torres, circulaba una unidad de Publicidad SIL de sur a norte por la calle 21 de abril, una camioneta de norte a sur, dio la vuelta sin precaución para ingresar a la colonia por lo que se impacta de frente con la unidad de publicidad.

En entrevista con el propietario Jesús Gerardo Villarreal Muñoz relato para Periódico la Voz que su trabajador fue multado por cometer una falta y se le cobran 6 mil pesos, sin embargo la agente del Ministerio Público de nombre Thelma, solo reporto 3 mil 600 pesos.

El responsable de causar el accidente se dijo era de ciudad Acuña, mismo que se le libero su camioneta sin previa autorización desde el pasado 14 de julio, se detalló que es una agente de nombre Thelma quien lo autorizo.

"Se atravesaron muchas situaciones, ahora que salió de vacaciones la Ministerio Público Thelma, nos percatamos que el otro vehículo ya fue liberado y ahora nosotros a quien le vamos a solicitar que nos repare el daño, es una serie de arbitrariedades las que se cometieron y no sabemos que hacer o a quien recurrir" indicó.

Hizo extensivo el llamado para el delegado regional o al mismo Fiscal General del Estado que atienda este tipo de temas de corrupción al interior de la Fiscalía.