Libertad condicional al asesino de perros

Monclova; Coah.-La defensa de Jonathan Esaú “N” bombero de Monclova y que es señalado por el delito de maltrato animal, solicito una medida alterna misma que fue concedida por el juez penal, resultando con un año de libertad condicional, haciendo un servicio comunitario en una veterinaria, así como pagar una multa por 200 mil pesos, de lo contrario se revoca la libertad.

Este mañana quedo en libertad el ex elemento de Bomberos Monclova, tras ser acusado hace dos meses a través de redes sociales por un candidato a la gubernatura de Coahuila y en el que se difundían videos donde asesinaban de manera cruel a perritos.

Jonathan Esaú después de haber sido vinculado a proceso y permanecer en prisión en el centro penitenciario en la ciudad de Saltillo, su defensa buscaba una salida alterna, pero meses atrás por una cantidad de 10 mil pesos, situación que fue rechazada.

Este jueves se ofrece la cantidad de 200 mil pesos, así mismo realizar servicio comunitario en veterinarias y recibir atenciones psicológicas.