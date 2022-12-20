Libre acusado de fraude en AHMSA

FRONTERA, COAH.- Cristian N, uno de los implicados en el fraude millonario de Altos Hornos de México recuperó su libertad tras llegar a un acuerdo reparatorio con directivos de la empresa, se fijó una cantidad de dinero para hacer la reparación del daño pero también aportará información a la autoridad que continúa con la investigación.

Christian N es acusado de haberse hecho pasar como proveedor de Altos Hornos de México y recibir contratos y pagos por más de 17 millones de pesos.

Como se recordará fue el pasado 9 de noviembre cuando presentaron a tres de los implicados en este fraude, entre estos Ernesto N que recibió contratos de más de 1.5 millones de pesos y Héctor quien recibió 31 millones de pesos.

El fraude total de AHMSA es de más de 275 millones de pesos pero entre los tres, Cristian, Héctor y Ernesto, participaron en 28 contratos que suman 72 millones de pesos los defraudados.

Christian N sería el segundo de los implicados en el fraude de AHMSA en buscar un acuerdo preparatorio y hacer la reparación del daño, pues el mes pasado Ernesto N llegó a un acuerdo preparatorio con los representantes legales de la empresa y obtuvo su libertad.

“Llegamos a un acuerdo preparatorio, se va a aportar información, se fijó una cantidad de dinero y en eso termina, él está en libertad y no era de los principales culpables por el desvió de ese recurso, más bien mi cliente fue utilizado pero de esto ya no vamos a hablar”, comentó Carlos Alberto Martínez Gaona, la defensa de Cristian N.

El tercer implicado continúa siguiendo el proceso legal, se trata de Héctor quien recibió contratos por más de 30 millones de pesos, convirtiéndose en el que más recurso debe a la acerera.