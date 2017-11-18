Licencias al 50%

El Gobierno de Coahuila a través de la Secretaría de Finanzas se sumó al Buen Fin y apartir de hoy y hasta el 24 de noviembre ofrecerá descuentos del 50% en diferentes trámites como la licencia de conducir que se ofrece ahora en 300 pesos.

Roberto Díaz García, Administrador Fiscal General, manifestó que se aprobaron cuatro estímulos para dar la oportunidad al contribuyente de regular su situación vehicular.

El primer estímulo va dirigido a quien realizará el trámite de placas por primera vez, ya que con un pago único de mil 200 pesos podrán obtener sus placas, además se incluye el derecho de control vehicular.

En el programa de “regreso a casa”, con mil 200 pesos podrán regularizar su situación y cambiar sus láminas y el pago de control de derecho vehicular se incluye.

El tercer estímulo es a beneficio de quienes tienen un rezago en el tema de control vehicular; con 2 mil 500 pesos, el Gobierno del Estado ofrece la posibilidad de ponerse al corriente y regularizar su estatus.

Asimismo el administrador fiscal recordó que se realizará un descuento del 50 por ciento para la adquisición de la licencia de manejo.

Roberto Díaz recordó que en todos los casos seguirán contando con seguro de gastos de responsabilidad civil con vigencia al 31 de diciembre.

Por otro lado informó que sábados y domingos las oficinas de recaudación permanecerán abiertas en un horario de las 9:00 horas a las 16:00 horas para brindar atención al público.