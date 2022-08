Lista de Morena no es definitiva

"No hay lista oficial de consejeros electos", señaló Guadalupe Céspedes Casas; secretario general del Movimiento de Regeneración Nacional en Coahuila, manifestó que se han ventilado otros resultados que nada tienen que ver con lo oficial.

Mediante cuentas de Facebook de los mismos "ganadores" han dado a conocer unos resultados en los que aparecen como electos, del lado de las mujeres la primera electa es Brenda Navarro de Frontera Coahuila, el segundo es Paola Vargas de Monclova, el tercero es Nadia Guerrero de Sabinas, Karina Estrada de Monclova, Rosa Barboza de Escobedo.

Por el lado de los hombres el primero en la lista es Raúl Sosa de Sabinas, Luis Maldonado de Monclova, Francisco Martínez de Sabinas, Leonardo Rodríguez de Monclova, Alfonso Almeraz de Monclova.

En esa publicación se especifica que el lugar 6 y 7 quienes no lograron entrar al congreso fueron Griselda Tovar, Silvia Villa, Alejandro Williamson y José Guadalupe Céspedes Casas así como el resto de las y los participantes.

Pero nada de eso es información oficial, no se sabe ni quien les dijo que habían ganado, por lo que más integrantes de Morena reúnen todas las pruebas necesarias para dar a conocer que se tuvo muchas irregularidades.

Lo anterior lo mencionó Guadalupe Céspedes Casas que el día de la elección nunca hubo una demostración de la sábana con los resultados que no fueron publicados, no hay un documento oficial.

Uno de los requisitos es que terminando el computo debe publicarse la sábana con los resultados y no se hizo, se llevaron las boletas para Frontera, no se sabe a quién las entregaron pero se supone que el centro de votación tenía que tener un enlace con comité de elecciones para hacer la entrega pero no se cumplieron requisitos, es una anomalía muy grave.

Un documento oficial no se exhibió al concluir el proceso y al elaborarse la documentación necesaria y las consecuencias son la ventilación de otros resultados.

"Lo que estamos haciendo es dirigiéndonos al comité de elecciones para ver la anomalía que es grave y están reclamando que no se publicaron los resultados, hay elementos parta la impugnación, pero las estamos recabando", comentó.