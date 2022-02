Lista Fiscalía para audiencia de Rubí

La Fiscalía General del Estado en la Región Centro ya está lista para la audiencia intermedia en el caso de Rubí, después de esto sigue el Juicio Oral, esto luego de que el juez negara el aplazamiento de la audiencia como lo pidió el abogado de la imputada.

"Es un tema del cual ya se tiene preparación desde tiempo atrás, la defensa optó por algunos recursos que ya están resueltos, estaba en suspenso continuar con la siguiente etapa del proceso, una vez que se celebre se aportará o se dará a conocer los medios de prueba con los que cuenta la Fiscalía y la defensa también tendrá oportunidad de aportar sus propios medios de prueba", comentó el delgado.

Luego de que se presente las pruebas por ambos lados, el juez tomará conocimiento, hay una especie de depuración en donde los medios de prueba que se ofrecen serán valorados por la autoridad judicial y proseguirá a la siguiente etapa que es la del juicio.

En caso de que Rubí o su abogado no acudan a la audiencia, en principio tienen las prevenciones de la autoridad judicial de que comparezca cuantas veces sea llamada, tiene dictada una medida cautelar y es para eso, sí no acudiera y fuera necesaria su presencia, sería una solicitud por parte del Ministerio Público para hacer un exhorto a la persona y se presentara al juicio y si aún y con eso, se puede solicitar otro tipo de medida para que no se entorpezca más el seguimiento.

Cómo se recordará Rubí conducía un auto en estado de ebriedad, tuvo accidente en el que una menor de edad perdió la vida, además de una tercera persona.

El delegado dijo que no se sabe que pudieran presentar por cualquier de las partes que interviene, Fiscalía no tiene ningún planteamiento que hacer que esto pudiera derivar en otra pausa en el proceso, se desconoce sí por la otra parte sí haya alguna solicitud.