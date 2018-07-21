Listo Coahuila para extraer el gas shale

A partir de este año Coahuila podría iniciar la extracción y exploración del gas shale en la Región Norte del estado, lo que traería una inversión de miles de millones de dólares, pero podría estar en riesgo este proyecto si el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador modificara la Reforma Energética.

Durante su gira por Monclova, el Mandatario Estatal mencionó que el tema de la Reforma Energética es un tema que preocupa, porque existe la posibilidad de perder la oportunidad de aprovechar este mercado.

Miguel Ángel Riquelme Solís solicitó que dentro del modelo de desarrollo económico se respete la parte de Reforma Energética en donde se contempla la extracción de gas shale que faculta al estado para iniciar a partir de este año los trabajos.

Mencionó que esta actividad traería una derrama de miles de millones de pesos, así como la creación de un importante número de fuentes de empleo, que representa un impacto positivo para el estado.

No se precisó la fecha en la que se iniciaría con la actividad de extracción y exploración en la Región Norte y parte de las regiones Centro y Desierto, pero será este año cuando inicie la perforación, por lo que piden que no se detenga.

“Me queda claro lo que tengo que hacer y lo haré hasta el último día del gobierno de Enrique Peña Nieto y antes del inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de mantener los intereses de nuestro estado en materia de seguridad y de desarrollo económico”, indicó.

En cuanto a las cuestiones ecológicas y del medio ambiente, Riquelme Solís aseguró que en el estado de Coahuila se respetarán las normas y se buscará que se respete la preservación del medio ambiente, por lo que se buscan las alternativas para disminuir el impacto ambiental que se pudiera tener.