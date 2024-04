Listo el Ecoparque para el eclipse solar

La presidencia municipal en colaboración con el Centro de Observación Segura, invitan a toda la comunidad para presenciar el eclipse, en el Ecoparque, este evento astronómico, que ha capturado la atención de muchos, se podrá disfrutar en un ambiente seguro y lo mejor de todo, en contacto directo con la naturaleza.

La directora del Ecoparque Hilda Rivera, anunció que el Ecoparque abrirá sus puertas a las 8:00 am para que todos aseguren el mejor lugar para disfrutar el eclipse, un fenómeno que no se repetirá en cientos de años, por lo que se recomienda que aprovechen esta oportunidad única para presenciar de manera segura, el espectáculo astronómico.

Para aquellos que no cuenten con medios de transporte para trasladarse hasta el Ecoparque, se ha dispuesto de un servicio especial y gratuito desde diversos puntos de la ciudad, estos puntos y horarios de salida son los siguientes: de la Plaza Principal frente a presidencia, la salida será a las 9:00 am;

del SAM'S, a las 9:00 am; en la Calle 7 de Febrero con 20 de Nov.de la Col. Ampliación Miguel Hidalgo, la salida será a las 9:00 am; Technotrim: Salida a las 8:00 am y del Hospital, Amparo Pape, la salida será a las 8:00 am.

La disposición de este servicio de transporte especial, tiene como propósito, que todos los interesados tengan la oportunidad de disfrutar del eclipse en un ambiente seguro y de fácil acceso.

Se recomienda a los asistentes llegar con suficiente anticipación para evitar contratiempos y puedan aprovechar al máximo esta experiencia única que brinda la naturaleza.