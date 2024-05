Listo el municipio para llevar agua

Con el propósito de brindar el apoyo a los habitantes de las colonias donde no cuentan con red de agua potable, el alcalde Víctor Cepeda Galicia, ser reunió con los directores de Protección Civil y Forestación, comandante Julio Ríos y Obet Villarreal, respectivamente, para definir la estrategia que llegaran a cabo para la entrega de agua en pipas.

El jefe de la comuna señaló que las temperaturas que están por encima de los 40 grados, pueden causar serios daños a la salud, principalmente de los niños y adultos mayores, que deben mantenerse frescos.

Por otra parte, la higiene es un rubro que también tiene que ver con el agua, ya sea para el aseo personal utensilios de la cocina, entre otras acciones que se hacen dentro de casa, dijo el Cepeda Galicia, quien dijo que todo está bajo control y se atiende en tiempo y forma las peticiones de las colonias, como es el caso de las moritas que han solicitado el apoyo de pipas de agua, misma que se les ha entregado.

Agregó que a pesar que la ola de calor que se registra en región actualmente es atípica, los mantos freáticos tienen la suficiente agua, para no padecer de la sequía como ocurrió en el 2022, sin embargo el llamado de las autoridades a los ciudadanos, es el de no desperdiciar el agua, porque de no hacerlo, se podría caer en un crisis de agua que ocasionaría muchos problemas.

Por otra parte el presidente municipal, Víctor Cepeda, comentó que dialogó con el gerente general del SIMAS, Eduardo Campos, para que estén al pendiente de que el bombeo que se envía a las colonias tengan la suficiente presión, porque este es otro de los casos que generalmente se registran en esta temporada de altas temperaturas.