Listos comercios para el Buen Fin

Las principales tiendas departamentales exhibieron desde ayer cantidades masivas de artículos electrónicos que tendrán un importante descuento para este Buen Fin, la venta más barata del año inicia hoy a la media noche.

Se trata de centros comerciales que año con año son abarrotados de ciudadanos que desde la medianoche de hoy están en espera de que se den a conocer los descuentos del Buen Fin.

Wal-Mart, Soriana y Bodega Aurrera son los centros más concurridos en estos días, ya que son tiendas que venden todo tipo de cosas, ropa, calzado, artículos para el hogar, para la oficina y aparatos electrónicos.

Estarán en oferta pantallas de diversos tamaños desde 32 hasta 55 pulgadas, de diferentes marcas, además tienen bocinas de diferentes dimensiones, laptops, computadoras mac, celulares y hasta vajillas.

En días pasados muchos monclovenses recorrieron las principales tiendas departamentales para revisar los precios de los artículos en espera que durante estos tres días del Buen Fin el precio sea mucho más barato.

Rodrigo Reyes mencionó que está por comprar una pantalla para su madre, regalo que le hará en navidad y aprovechando que en su trabajo le adelantaron parte del aguinaldo comprará la pantalla de 32 pulgadas en este Buen Fin.

Uno de los empleados de la tienda Walmart mencionó que los precios se empiezan a colocar unos minutos antes de las 12 de la noche para que la gente se los lleve, antes no se dan a conocer.