Llama Iglesia a la reflexión

A unos semanas de finalizar el año, la Iglesia Católica hace un llamado a la población a revisar su vida y ver hacia dónde van, replantearse las razones fundamentales con el fin de tener una vida digna.

Durante la homilía, el párroco de la iglesia Santiago Apóstol Eduardo Neri Frías, señaló que en estos momentos es necesario que la gente se ponga a pensar en el mañana, y ver lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal y en caso de ser necesario corregir los errores en los que se caiga.

Señaló que es necesario replantearse las razones fundamentales en la vida y no dejarse llevar por el materialismo, ni por las modas, más bien enfocarse en aquellas cosas que llevarán por el camino de Dios.

“Las cosas que según nosotros son importantes, valiosas, no son así, estamos preocupados por la apariencia, por las comodidades, no se trata de vivir cómodamente, sino de vivir una vida dignamente”, indicó.

Comentó que la población tiene qué estar preparada a través de las acciones diarias y no esperarse a “tener tiempo” o cuando ya es muy tarde, en donde uno dirá que está vacío y la vida se fue en nada.