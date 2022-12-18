Llama la SSA a no dar cuetes a niños

MONCLOVA., COAH.- Luego de que se diera a conocer la venta de cuetes, bombas y chifladores por medio de redes sociales, la Secretaria de Salud exhorta a los padres de familia a cuidar a sus hijos para evitar accidentes por el mal uso de estos artefactos.

Los daños ocasionados en las manos, piel, pues y toda parte del cuerpo debido a la explosión de cohetes pueden ser graves, toda vez que la lesión mínima puede ser una quemadura, mientras que la máxima puede provocar la pérdida de un miembro del cuerpo.

Cada año se incrementan de forma significativa los accidentes por el uso de cohetes, los cuales en su mayoría no entran al país de forma legal, por lo que son productos chinos que en ocasiones presentan mala fabricación, lo que incrementa el riesgo.

"Nos han traído niños con quemaduras de hasta tercer grado en mano, brazo, cara y cabeza por el uso de cohetes de los denominados chifladores, sin embargo son las "palomas", "barrenos" "los del gato" y los "tambores" los que más provocan accidentes".

Si se utilizan cuetes que son muy comunes en esta navidad deben ser solamente bajo vigilancia de un adulto, no deben por ningún motivo colocarlos dentro de una olla porque al explotar la pólvora pueden salir fragmentos disparados y enterrarse en los ojos de las personas, provocando incluso una ceguera.

Cabe mencionar que en el caso de los pequeños que han sufrido la explosión de un cohete en la mano, es muy difícil reconstruírsela, por lo que los adultos deben de hablar con niños y jóvenes de estos riesgos, evitando así un accidente de fatales consecuencias.