Llaman a Armandito Del Tigres de la UANL

MONCLOVA., COAHULA.- Apenas comenzó a caminar y jugó futbol, hoy a sus 13 años de edad fue llamado por el equipo Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León para realizar una visoría exclusiva y cumplir su sueño de jugar en un equipo de primera división nacional.-

Con su abuela de portero, Armando jugaba futbol desde sus primeros años y al cumplir 4 sus padres Armando Ramón y Cecilia Correa lo inscribieron al equipo "Tigres de Monclova" en el que realizó sus inicios en el deporte que hoy está a punto de darle la mayor satisfacción de su vida, que es jugar para un equipo como lo es el Tigres de la UANL.

Armando Mauricio Ramón Correa es un joven que con tan solo 13 años de edad, fue llamado por directivos del equipo para ver su forma de jugar e integrarlo a las fuerzas básicas del equipo felino, lo cual es un sueño buscado por el futbolista desde su niñez.

Los padres de Armando se encuentran muy orgullosos por este gran logro, por lo que al recibir la llamada de la gente del tigres, de forma inmediata se reunieron para darle la notica a Armando, quinen acabada de llegar de Colombia a donde acudió como representante de México en la gira sudamericana.

Como padres estamos más que contentos y confiados en que Armando se quedará en Tigres porque es un niño muy disciplinado, nosotros como padres hemos luchado mucho porque él cumpla sus sueños, trabajamos todos los días para poder costear sus entrenamientos, uniformes, viajes, practicas, convirtiéndolo en un excelente jugador.

Armando se dice contento y feliz porque con esta llamada se cristaliza el sueño que tiene desde niño, agradeciendo a dios y a sus padres por estar siempre al pendiente de lo que él necesidad y sobre todo apoyándolo en todo momento para cumplir su tan anhelado sueño de ser un futbolistas profesional.

"Los sueños se cumplen, estoy seguro de eso, estoy feliz y agradezco a toda mi familia y sobre todo a mis entrenadores que me formaron cada uno en su tiempo, he jugado para Tigres Monclova, Pachuca, Atlético y Club Calor, estoy seguro que no los voy a defraudar y vendré de Nuevo León con la noticia de que me voy a quedar".-

Armando estudia actualmente en la Secundaria No.1 de Monclova y fueron sus amigos y compañeros de clase quienes le llamaron para felicitarlo, además sus compañeros de equipo se mostraron orgullosos por el gran logro que ha tenido, pues es incansable al momento de entrenar y jugar, al grado tan que actualmente juega en dos equipos de manera simultánea.

"Armando nació prácticamente con el balón en los pies, estamos muy confiados en que tendrá excelentes resultados en esta visoría, él estaba triste porque hace unas semanas vinieron a verlos del equipo pero él no pudo completar los filtros porque viajó a jugar a Colombia y ahora está feliz porque lo mandaron llamar exclusivamente a él para observarlo en la casa del equipo, por lo que estamos muy felices".

El joven envía un mensaje a los jóvenes para alentarlos a luchar siempre por sus sueños, sin importar los obstáculos que se presenten en todo momento y lugar.

"Persigan sus sueños siempre, estoy seguro de que los van a cumplir, luchen todos los días, entrenen, sean constantes, sueñen en grande y lo van a lograr, hoy me voy a Monterrey y estoy seguro que regreso con la camiseta puesta, comenzamos en reserva y terminamos en el primer equipo, de eso estoy seguro".