Llaman a la caridad en sermón dominical

Al cierre del año litúrgico en la iglesia católica se realiza la festividad de Cristo Rey: ¿Cuándo hemos visto a Dios en el hermano pobre, necesitado, sediento y hambriento? cuestionó el sacerdote Nazario Moreno quien invitó a los feligreses a trabajar a través de la dinámica del amor y ponerse al servicio de los demás.

Dentro del sermón en la Parroquia Santiago Apóstol, el sacerdote hizo una invitación a todas las personas para que puedan llegar al punto esencial descubriendo que el amor es la única base que puede ayudar a conseguir un verdadero reinado.

Señala que la palabra de Dios ayuda a entrar en armonía con nosotros mismos, encontrar un camino y recorrer un trayecto en común llamado la felicidad.

“Si trabajamos desde la caridad y con esta dinámica del amor, podremos descubrir que la vida sin Dios es una vida que se puede perder, por lo tanto hoy que se celebra esta fiesta es un honor para los mexicanos porque esta fiesta nació en el corazón de México y hay que sentirnos orgullosos de esto”, comentó.

Mencionó que en México, en Silao Guanajuato en el cerro del Cubilete fue la señal para que la fiesta de Cristo Rey se celebrara en la iglesia universal, cuando el enviado del papa viene a México en el período de persecución y ve el cerro del cubilete como una señal para oficiar misa.

Ahí se construye el primer monumento a Cristo Rey en todo el mundo, coincide que el cerro es el centro de todo el País.

Comentó que cierra el año litúrgico y es tiempo de dejar el egoísmo, la negatividad, las diferencias con otras personas para que haya armonía en la humanidad y estar cimentados con amor.

Cuando se hace desde la violencia e imposición se tiene más perturbación en la vida y no se consigue la felicidad, por eso invitó a no apartar a Dios de nuestra vida pues de hacerlo se tienen como resultado sufrimientos por no llevar el camino correcto.