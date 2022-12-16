Llaman a obreros a hacer su declaración

Obreros de planta uno de Ahmsa fueron llamados a determinar la forma en que harán su declaración ante la Secretaría de Hacienda, muchos optan por hacer este trámite de manera personal.

Así lo dio a conocer el vocero de la 147 tras destacar que ya se publicó la circular donde se les avisa a los compañeros que quienes quieran hacer su declaración de forma personal pasen a firmar el documento.

Y quienes no firmen, se da por entendido que la declaración hacendaria la hace directamente la empresa, la circular se publica en los relojes de puerta uno, para quien quiera ir a firmar, lo hagan, tienen como fecha límite hasta el 06 de enero.

Carlos Garza Bernal, explicó que generalmente los obreros prefieren hacer su declaración, exponen facturas de gastos en el área de la salud, consultas médicas, dentistas, lentes, servicios funerarios, pagos en las escuelas, etcétera.

Y generalmente esto les genera un saldo a favor que cada trabajador si lo hacen de manera personal el trámite recupera a través de su contador.

Pero, si lo hace la empresa y si sale a favor el saldo, se le regresa también al obrero por parte del SAT; pero si es en contra el saldo, entonces lo toman como un préstamo y se les va a descontando al trabajador a través de su nómina semanal, según lo acuerde con la empresa.