Contactanos
Coahuila

Llaman a revisar los calentadores

Se trata de evitar accidentes de lamentables consecuencias.

Por Alma Flores - 13 diciembre, 2022 - 10:53 p.m.
Exhorta cuerpo de bomberos a inspeccionar los calentadores de gas butano.
Exhorta cuerpo de bomberos a inspeccionar los calentadores de gas butano.

NUEVA ROSITA, COAH.- El comandante del cuerpo de bomberos Luis Enrique Rodríguez Arreaga, hace un llamado a la población  para que revisen la instalación de los calentadores de gas butano para evitar accidentes de lamentables consecuencias.

Señalo que en este tiempo muchas personas  tienden a encender fogatas  para mitigar el frío, ocasionando incendios que en esta temporada de invierno se incrementan.

Placeholder

Señaló que es importante que la ciudadanía  evite hacer llamadas en falso porque también se incrementan debido  que los niños se quedan en los hogares y hacen travesuras con los teléfonos de casa o bien celulares.

Mencionó que la ciudadanía debe de inspeccionar  constantemente los calentadores de gas para evitar escape por la válvula o bien que el cilindro se encuentre en mal estado.

Así mismo exhortó que se revise  las instalaciones y extensiones eléctricas por el tema de los focos de navidad, evitar dejarlos encendidos  toda la noche en el caso de lo pinos navideños y tomar las medidas necesarias para evitar accidentes.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados