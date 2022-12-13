Llaman a revisar los calentadores

NUEVA ROSITA, COAH.- El comandante del cuerpo de bomberos Luis Enrique Rodríguez Arreaga, hace un llamado a la población para que revisen la instalación de los calentadores de gas butano para evitar accidentes de lamentables consecuencias.

Señalo que en este tiempo muchas personas tienden a encender fogatas para mitigar el frío, ocasionando incendios que en esta temporada de invierno se incrementan.

Señaló que es importante que la ciudadanía evite hacer llamadas en falso porque también se incrementan debido que los niños se quedan en los hogares y hacen travesuras con los teléfonos de casa o bien celulares.

Mencionó que la ciudadanía debe de inspeccionar constantemente los calentadores de gas para evitar escape por la válvula o bien que el cilindro se encuentre en mal estado.

Así mismo exhortó que se revise las instalaciones y extensiones eléctricas por el tema de los focos de navidad, evitar dejarlos encendidos toda la noche en el caso de lo pinos navideños y tomar las medidas necesarias para evitar accidentes.