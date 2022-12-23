Llaman religiones a ser más empáticos

De nada te sirve el dinero, el mejor banquete y los mejores regalos si no tienes amor, tranquilidad y paz en tu corazón expresaron creyentes cristianos y testigos de Jehová en respuesta las fiestas decembrinas, que se celebran en la región centro.

La mercadotecnia, la vanidad y los excesos le cambian el verdadero sentido a la Noche Buena y la Navidad consideró Valentín Bustos del Centro Evangélico de La Iglesia del Pueblo, quien llamó a la gente a ser más agradecida con Dios.

“La Navidad es el regalo divino del Nacimiento de Jesucristo, celebramos el nacimiento de Jesús y es el tiempo que todos tenemos para renovar votos con Dios, para tener arrepentimiento y valorar lo que hizo por nosotros en la Cruz, un regalo divino para ser perdonados”, expresó.

Destacó que el verdadero significado de esta época sin importar la religión que se profese y la fecha del nacimiento (ya que para algunos Jesucristo no nació el 25 de diciembre), es brindar amor a nuestros semejantes.

A través de la bondad y la misericordia se puede llegar a ser grandes seres humanos y marcar esa diferencia que se necesita para lograr un mundo mejor y nunca es tarde para ponerlo en práctica, destacó el pastor.

Después de la pandemia causada por el Covid-19 que enlutó a muchas familias alrededor del mundo, hay que valorar más la vida y la salud, manifestó Valentín Bustos quien recomendó aprovechar la temporada para abrazar a nuestros familiares y expresarles lo importante que son para nosotros.

El concepto erróneo de algunas personas hace que se sientan tristes por no tener dinero, ni regalos para darles a sus seres queridos. “De qué te sirve tener una mesa con manjares navideños si no tienes con quien compartirlos”.

“Deberíamos de tomar un tiempo con Dios y pedir por aquellos que se nos adelantaron en el camino y con quienes ya no estarán este año con nosotros. Ha sido un año muy difícil y por eso debemos ser más agradecidos”, reiteró.

RECOMIENDA CRISTIANO RECONCILIACIÓN

Para Javier González, en cualquier temporada del año se debe ser empático y amoroso con las personas que te rodean y también aconsejó a la gente que está peleada con sus seres queridos a reconciliarse y perdonar por las faltas cometidas.

“Cuando brindas perdón hay paz en tu corazón”, indicó y exhortó a la gente a ver esta fecha como algo más espiritual y sin banalidades, como pensar que se trata de comprar ropa de marca o de comer los mejores platillos.

Llamó a la gente ocupar esta fecha para compartir algo de lo mucho que brinda con las familias que no tienen para comer.

DEBE CELEBRARSE LA MUERTE

Para los Testigos de Jehová es más importante la muerte que el nacimiento de Jesucristo, por lo que consideran que no necesariamente tiene que celebrarse la Navidad, aún si con respeto manifestaron que si las fiestas dejan como resultado unión, hermandad y paz sin duda eran algo benéfico para la humanidad.

Para Isabel “N”, quien forma parte de las campañas de predicación comunicó que para ellos era más importante celebrar el beneficio que dejó el sacrificio que Dios, la última cena que tuvo con sus apóstoles.

“La recomendación es acercarse a Dios, ser más amorosos con nuestros hermanos y ser mejores personas, también a orar por la humanidad”, reiteró.