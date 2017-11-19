Llega a la clínica 7 equipo Carotideo

Un equipo Dopleer Carotideo que fue gestionado en pasados meses a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social arribó a la clínica siete en pasados días a beneficio de la derechohabiencia de la región Centro de Coahuila.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario de Previsión Social e Higiene Industrial del sindicato de la Sección 147 quien destacó que este equipo de cuantiosa inversión apoyará a enfermos mediante un examen que permite visualizar las arterias carótidas, permitiendo determinar su calibre.

Homero Arévalo detalló que mediante esta forma se detecta precozmente la existencia de placas ateroscleróticas que estrechan la arteria y reducen el flujo de sangre que llega al cerebro, ayudando a predecir el riesgo de tener enfermedades como un infarto agudo al Miocardio o un Accidente Cerebro Vascular.

Con anterioridad, los pacientes que requerían de este tipo de estudio eran trasladados a Monterrey, Saltillo a las clínicas de primer nivel donde se tiene este y más equipos sofisticados, lo cual ahora evitará traslados a otras ciudades.

El representante del Sindicato de la Sección 147 destacó que gracias a las gestiones que ha realizado el sindicato de la Sección 147 por parte de Ismael Leija Escalante a la dirección general del Instituto cada vez arriban más aparatos a Monclova.

Y es que después de la visita que este representante del gremio hizo a la ciudad de México, se ha tenido este tipo de respuestas, lo que significa que aún hay fuerza como organización.