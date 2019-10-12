Llega a la Hipódromo “Ponte en mi Lugar”

Los alumnos y maestros de la escuela primaria Miguel Hidalgo de la Colonia Hipódromo, recibieron a funcionarios municipales, que llevaron el programa “Ponte en mi lugar”, con el fin de crear consciencia entre los niños, para que entiendan y comprendan las dificultades que debe enfrentar una persona que presenta algún tipo de discapacidad ya sea motriz o visual.

Ovidio Cuellar Carrales, Director de Desarrollo Social Municipal, informó que la visión que tiene el alcalde, Alfredo Paredes, sobre las personas con discapacidad, es muy clara, que sean incluidas y respetadas en los ámbitos laboral y escolar, y para lograrlo hay que entenderlos.

Ponte en mi lugar, el programa idóneo para concientizar a la población de que se debe ser más incluyente.

Dijo que esa es la razón por la cual el programa Ponte en mi Lugar se lleva a cabo en los planteles educativos, donde las dinámicas son muy simples, los alumnos y personal docente, ocupan por unos momentos el lugar de sus compañeros con discapacidad.

Ya sea en silla de ruedas o con los ojos vendados para simular la falta de vista, es como los alumnos y maestros, se darán cuenta del enorme esfuerzo que deben hacer los niños con discapacidad, para trasladarse de un lugar a otro, empujando una silla o tener que depender de otra persona para trasladarse de un punto a otro.

Los resultados desde que se llevó a cabo por primera vez, son positivos, la mayoría de los niños han comprendido que en vez de burlarse o ignorar a sus compañeros con discapacidad, lo es mejor y más satisfactorio, es ayudarlos cuando así lo necesiten.