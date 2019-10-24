Llega brigada a la Buenos Aires

Vecinos De la colonia Buenos Aires en Monclova, se vieron beneficiados con la llegada de la brigada de salud, donde también se prestaron los servicios de corte de pelo, atención a mascotas y venta de despensas a bajo costo, la respuesta de los habitantes de este sector fue buena y los vecinos agradecieron al alcalde Alfredo Paredes, por preocuparse por la gente de este municipio.

Los niños y amas de casa aprovechan el corte de pelo que se ofrece en las brigadas semanales, ahorrándose entre 40 y 50 pesos por persona.

Todos los servicios que se ofrecieron ayer por la mañana, fueron aprovechados, pues mientras los niños se cortaban el pelo, las amas de casa compraban los kits de despensa, que incluyen entre otros productos, aceite, harina y huevo, en esta ocasión fueron 50 las despensas que se ofrecieron a los colonos de la Buenos Aires.

Por su parte Martín Gómez, Director del Departamento de Atención a mascotas, informó que generalmente son perros los que llevan sus propietarios para que sean desparasitados, además ser liberados de las molestas garrapatas, que representan un serio peligro para los propietarios de esas mascotas.

Este tipo de brigadas se llevan a cabo cada miércoles y el objetivo es llevar los servicios de salud y otros servicios a los distintos sectores de esta ciudad, para la conservación de la salud, apoyo a la economía familiar y protección de las mascotas que son tratadas con responsabilidad por parte de sus dueños.