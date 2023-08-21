Llega con su hija muerta al IMSS

MONCLOVA, COAH.- Emily de apenas 5 años llegó sin vida a la clínica 7, su madre Yesenia Guadalupe Treviño Zamora argumentó que cuando fue a buscarla para darle de comer, la niña no respondía, aparentemente se había broncoaspirado.
Al ver el cuerpo inerte de su hija, la mujer lo tomó en brazos, abordó un vehículo particular para abrirse paso al hospital; desgraciadamente, el personal médico no pudo hacer nada por la pequeña Emily, ya no contaba con signos vitales e incluso se encontraba amoratada.
Personal del nosocomio dio parte a los detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes acudieron hasta el hospital para tomar conocimiento del deceso de la menor, y finalmente ordenaron el levantamiento del cuerpo para llevarlo al Servicio Médico Forense, donde se investigará su muerte.
Luego de que familiares se enteraran de la muerte de la pequeña se dio a conocer que Emily a su corta edad vivió una vida de maltrato y negligencia donde fue víctima de las aparentes adicciones de su madre incluso la PRONNIF había intervenido dando a la pequeña a una familia de apoyo.
Por su parte el tío de la menor de nombre Santiago Sánchez quien fue quien cobijó a la menor por más de un año contó su historia
“Recuerdo cuando llegaste a mi vida, MI EMILY, eras una hermosa bebe de apenas unos meses. Tu mamá Yesenia Guadalupe Treviño Zamora, te golpeaba, te dejaba sola y descuidaba, y por eso, tu abuela Francisca Felicitas Zamora Mora, te entregó con nosotros, porque mi esposa es familiar de ellos. Ella misma nos dijo que a Yesenia Treviño, el mismo PRONNIF iba a quitarle definitivamente de su cuidado a ti y tu hermanito, porque era drogadicta recurrente y siempre los descuidaba, dejaba solos y golpeaba. En el Pronnif nos nombraron familia de apoyo y tú y tu hermanito Yandel quedaron bajo nuestro cuidado por más de un año, un año en que nos hiciste y te hicimos muy feliz, brindándote todo lo que antes te negaron quienes debieron cuidarte. Tú estabas enfermita, mi niña, de bronconeumonía, y te compramos nebulizador y tratamiento. Recuerdo como sonreías y me mirabas con ternura, sintiéndote por fin amada y segura.
Pero, unos meses después, Yesenia Treviño, tu mamá, y una tía paterna suya, fueron al PRONIFF para pedir que le regresaran a sus hijos, porque según ella ya estaba rehabilitada.
Y ellos, sin investigar y solo por el dicho de ellas, te separaron de nuestro lado a ti y tu hermanito, para llevarte a vivir de nuevo con aquella mala madre. El dolor de perderte fue muy grande, y quise pensar que si, tu mamá se había rehabilitado y estarías bien con ella. Confieso que lloré mucho por ti, pero esperaba que estuvieras feliz. .
Unos meses después nos enteramos que tu mamá te había abandonado de nuevo con tu abuela Francisca Zamora. Me preocupé muchísimo y estuve siempre muy triste pensando que sería de ti. Algunos vecinos de tu abuela, me conocían y sabían que yo te cuidaba bien, y de vez en cuando me avisaban que te dejaban solita, que veían que te pegaban. De hecho me platicaron que Yesenia Treviño tenía otros dos hijos, que el PRONNIFF le quitó por lo mismo de drogadicción, negligencia y maltrato.
Así pasaron 2 años y yo trabajaba en Merco frontera y hasta allá fue a buscarme la abuela Francisca Felicitas Zamora, para suplicarme que fuera por ti, porque Yesenia te había abandonado de nuevo con tu abuela paterna que se llama Inés. Recuerdo que esa noche, hacía mucho frio y Yesenia te había dejado en calzoncitos, sentadita afuera porque la vieja desconsiderada de Inés ahí te dejó en la banqueta, sabiendo que tenías bronconeumonía. Te dejó porque tenía un nuevo novio, que solo quería al niño a Yandel, y a ti no te quería, así que te abandonó por darle gusto.
Ahí te encontré, aterida de frio, casi desnuda, sucia, muy flaquita, al revisarte tu cabello sucio y enredado vimos que estabas plagada de piojos, nos mirabas con tus ojitos brillantes de lágrimas. Aunque había pasado tiempo desde la última vez que te vi, recuerdo que me abrazaste tan fuerte, tal vez por el frío, tal vez porque debe ser horrible tener solo 3 años y que tu mamá te abandone en la noche, con temperaturas congelantes. Mi corazón se estrujo de tristeza por ti, y resolví hacer lo posible para que estuvieras bien. .
Al día siguiente, me presente en PRONIFF. Francisca, la abuela me escribió una carta, donde decía que ella me cedía los derechos sobre ti, para que yo te cuidara. Así que te llevamos de nuevo a vivir con nosotros, te bañamos, compramos ropita, te quitamos los parásitos, te dimos de comer y estabas feliz que no sabías que comer primero. Al principio eras tímida y no hablabas, pero cuando viste el cariño que te teníamos y todo lo que te cuidábamos, comenzaste a hablar un poquito más, te compramos juguetes y estabas feliz corriendo y jugando con mis sobrinitos. Comenzaste a hablar más y nos platicabas lo que tu mama y abuelas te hacían, como te sacaban al patio, no te daban de comer, te golpeaban. . No querías ir con tu mamá, cuando te preguntábamos, quien te quería más, nos señalabas con tu dedito y nos abrazabas. Estuviste tan feliz mi niña, te llevamos a pasear, te cuidamos. Para tu cumpleaños número 4, te hicimos una pequeña celebración, solo nosotros y mi hermana, te hice un pastel y compre una piñata, y te vestimos de Bely y Beto, estabas muy feliz con tu celebración, nunca hubiera imaginado que este pequeño acto de amor hacia ti, se convertiría en una pesadilla. Cuando tus abuelas, Francisca e Inés, se enteraron de la fiestecita, se molestaron porque dijeron que no las invité, pero en realidad no era una fiesta, solo una celebración pequeña. Un día, me llegó un citatorio de PRONNIFF. Como yo estaba trabajando fue mi esposa a la cita, y ahí estaban las dos abuelas, vulgares y groseras, reclamando que nosotros no las dejábamos ver a la niña, cuando ellas la abandonaron en primer lugar y nunca preguntaban por ella. Ya la Jueza Lucia Martha Herrera, tenía antecedentes de Yesenia, ya sabía que le habían quitado dos hijos por su drogadicción, su maltrato y negligencia, ya sabía ella todo esto, y sin embargo, ante nuestra impotencia, te volvieron a separar de mí. Tuve que volver a entregarte con ellos porque eran tu familia, mi niña, yo no hubiera querido hacerlo porque presentía lo que venía, me quería morir cuando tuve que despedir de ti, te abracé muy fuerte y aunque tu llorabas y yo también, te dije que sabias que yo te quería mucho, y que te portaras muy bien, y luego, me di la vuelta y me aleje, mientras te oía llamarme. Tu vocecita triste diciéndome Papa tio, como me llamabas, taladraba mis oídos. Pero yo ya no podía con el dolor de dejarte y no soportaría voltear y verte así. Y jamás volví a verte. Nunca, no se te permitió tener un padre y madre que te amaban y cuidaban, se te regresó con quienes al final fueron tus verdugos. Cuando me dijeron que habías dejado esta vida, estallé en llanto, no quería creerlo, no podía creer la infamia, de que te condenaran a morir solita, sin cuidados, con maltratos, sin nadie que sostuviera tu manita al final.
Estoy tan enojado e indignado y triste, que tengo todo revuelto en mi interior, solo veo la imagen de mi niña tan feliz conmigo, y la imagino luego solita, muriendo sin haber podido disfrutar la vida, y todo porque gente sin Criterio en el Pronnif, determinó, que quienes siempre se comportaban como verdugos tenían derecho sobre tu vida, solo por tener en común la sangre. Tengo muchos testigos de todo esto que sucedió, y esperamos que tu pequeña y hermosa vida no quede en el olvido, mi niña está en un lugar frio, donde le realizaron una autopsia para determinar de que murió, solo mi esposa se presentó, las abuelas y mamá, no han ido, porque no tienen dinero para que se las entreguen y enterrarla, y aquí estoy yo, sin saber si podré soportar verla así, viendo que consigo y como arreglo, aunque ya es demasiado tarde. ..
Finalmente un mensaje para la juez Lucía Martha Herrera, y a la presunta Policia Protectora regrésense a su escuela, les falto la materia más importante; la del criterio, de la empatía y la de trabajar con el corazón por los niños, y no solo por conveniencia.”
