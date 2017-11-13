Llega diciembre y sus farderas

El Coronel Victorino Reséndiz director de Seguridad Publica afirmó que en estos meses incrementa el número de farderas, dijo que en Monclova hay muchas que constantemente son detenidas pero por tratarse de un delito menor quedan libres.

Señaló que ya están listos para reforzar la seguridad en la zona Centro de Monclova, en estos días de derrama económica y de mayor movimiento ya que las familias acuden a realizar sus compras.

Comentó que se contará con policías pedestres, policletos, policías en motocicletas y en unidades para que la ciudadanía pueda auxiliarse de manera inmediata en caso de necesitarlo.

Aunque aseguró que los elementos de Seguridad Pública estarán haciendo su trabajo que es proteger y servir a los ciudadanos, exhortó a los comerciantes a estar al pendiente de su mercancía para evitar que las farderas los afecten.

“La farderas son la principal amenaza de los comerciantes, sobre todo los que exhiben su mercancía en la calle, yo no sé cómo le hacen pero logran llevarse muchas cosas entre su ropa y aunque hemos detenido a muchas quedan libres y lo peor es que lo hacen y lo hacen otra vez”, comentó el Coronel.

Señaló que lo único que se puede hacer cuando se detiene a una fardera es recuperar la mercancía, siempre y cuando se le haya visto en flagrancia, pero la mayoría de las veces los comerciantes no se dan cuenta, son distraídos entre tanto cliente y es cuando las rateras logran su cometido.