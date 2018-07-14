Llega el gas a los 12 pesos

El precio del litro del Gas LP superó los 12 pesos, lo que representa un duro golpe para la economía de millones de personas pues es un producto de primera necesidad tanto en el hogar como en las empresas y comercios.

El empresario, Andrés Oyervides Ramírez comentó que desde que inició el 2018 se ha tenido un considerable incremento el precio del energético de casi dos pesos el litro, una escalada importante.

Indicó que es algo completamente inusual que el gas tenga este precio en esta temporada del año, pues regularmente tiende a registrarse una disminución al bajar la demanda.

Dijo que el precio es internacional, pues Pemex pone los precios en función a como se maneja en Estados Unidos, es por ello que lamentablemente en los últimos meses ha estado constantemente a la alza.

“Es un duro golpe para la economía de millones de personas pues el gas es un producto de primera necesidad tanto en empresas como en el hogar y al aumentarlo se registran otra serie de incrementos”, recalcó el empresario.

De igual forma, Oyervides Ramírez comentó que el Gobierno debe contemplar implementar un subsidio, para que también el consumidor final no se vea tan golpeado en sus bolsillos, por lo que presentarán la propuesta de manera oficial.

Aseguró que estos precios están bastante elevados, sin embargo esperan que en las siguientes semanas pueda registrarse una disminución pues representa una grave afectación para el consumidor final.